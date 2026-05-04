Самолет врезался в грузовик при посадке в США и попал на видео

Самолет United Airlines врезался в грузовик и фонарный столб при посадке в аэропорту США и попал на видео. Кадры публикует газета The New York Times (NYT).

Инцидент произошел 3 мая в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси. Лайнер следовал из итальянской Венеции. Уточняется, что во время посадки он сначала врезался в фонарный столб на автомагистрали, который упал на проезжающий по шоссе автомобиль. Затем борт влетел в грузовик.

Известно, что в результате пострадал водитель грузовой машины. Его госпитализировали с незначительными травмами и вскоре отпустили. Самолет с 221 пассажиром и 10 членами экипажа приземлился в аэропорту без пострадавших.

Ранее борт врезался в ангар при посадке в воздушной гавани Австралии и спровоцировал пожар. Инцидент попал на видео.