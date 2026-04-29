Самолет с пассажирами на борту врезался в ангар при посадке и спровоцировал пожар

14:04, 29 апреля 2026Путешествия

Пилот и пассажир не выжили при крушении самолета в аэропорту Австралии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Самолет с пассажирами на борту врезался в ангар при посадке в аэропорту Австралии и спровоцировал пожар. Об этом сообщило издание News.com.

Трагедия произошла 29 апреля в воздушной гавани Парафилд, на севере Аделаиды. При крушении пилот и пассажир не выжили, еще 11 человек получили ранения и были госпитализированы.

На видео очевидцев попало черное облако дыма около Кингс-роуд. «Я поднял глаза и увидел самолет — он взлетел, накренился, затем резко опустился над зданиями. Я услышал грохот, все произошло быстро», — рассказал очевидец.

На место происшествия направлена группа следователей. Авиагавань закрыли для всех видов воздушного транспорта. Уточняется, что это уже вторая авиакатастрофа в Парафилде за 2026 год.

Ранее самолет врезался в линии электропередачи, потерпел крушение и попал на видео. На опубликованных в сети кадрах низколетящий самолет выбивает вспышку, врезавшись в ЛЭП, переворачивается и падает на землю.

