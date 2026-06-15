Российскому городу предсказали превращение в Хургаду к 2045 году

Shot: Владивосток станет новой Хургадой к 2045 году

Владивосток, расположенный на побережье Японского моря, станет «новой Хургадой» к 2045 году. Таким прогнозом ученых поделился Telegram-канал Shot.

По их данным, в ближайшем будущем город станет главным туристическим местом России. Этому поспособствует изменение климата.

Уточняется, что в последние годы во Владивостоке наблюдается существенный рост средней температуры — на 1,5 градуса за 60 лет. Вода в бухтах в августе-сентябре прогревается до 23-25 градусов, что сопоставимо с показателями Анапы или Сочи. А в начале октября уже фиксируется аномально теплая вода в заливе Петра Великого.

В связи с этим в Институте Мирового океана Дальневосточного федерального университета предположили, что через 15-20 лет Владивосток и Приморье превратятся в курорты наподобие Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Ранее сообщалось, что россияне почти пять часов вытаскивали из Японского моря акулу мако и все-таки победили свирепого хищника.