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10:35, 15 июня 2026Экономика

Европейский центробанк заявил о неприемлемой ситуации с инфляцией

ЕЦБ: Инфляцию в еврозоне надо остановить, или она выйдет из-под контроля
Кирилл Луцюк
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Yves Herman / Reuters

Ситуация с высокими ценами на энергоносители начинает отражаться и на других сегментах европейской экономики. Это констатировала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало Bloomberg.

По ее словам, последствия уже стали очевидными. Именно этим, по словам Лагард, объясняется ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ. При этом, как уточнила глава регулятора, она слышит критику, которой подвергается курс ее ведомства. Банк упрекают в том, что его политика погубит экономический рост.

«Но я должна остановить инфляцию, так как, если она выйдет из-под контроля, вернуть ее обратно будет гораздо сложнее и дороже. А долгосрочная инфляционная ситуация неприемлема ни для потребителей, ни для бизнеса», — заявила Лагард.

В конце минувшей недели ЕЦБ повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов впервые с 2023 года. Процентная ставка по депозитам доведена с 2 до 2,5 процента. Что касается ставок по основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам, то они выросли до 2,4 и 2,65 процента соответственно. По прогнозам регулятора, общая инфляция в еврозоне в 2026 году в среднем составит 3 процента.

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