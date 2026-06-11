Один из крупнейших центробанков повысил ставки впервые с 2023 года

ЕЦБ: Ставка по депозитам повышена с 2 до 2,5 процента

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов впервые с 2023 года. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Процентная ставка по депозитам доведена с 2 до 2,5 процента. Что касается ставок по основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам, то они выросли до 2,4 и 2,65 процента соответственно. В силу принятые решения вступят 17 июня.

Обосновывая такие шаги, ЕЦБ напомнил, что стремится стабилизировать инфляцию на целевом уровне в два процента. Базовый прогноз банка предполагает, что общая инфляция в еврозоне в 2026 году в среднем составит 3 процента. В 2027 году она дойдет до 2,3 процента, а в 2028 году — до 2 процентов.

По этому поводу издание Bloomberg заметило, что, поскольку боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются уже четвертый месяц, официальные лица в еврозоне опасаются, что инфляция распространится не только на энергоносители и не перестанет расти, если США и Иран в ближайшее время заключат мирное соглашение.

«Война на Ближнем Востоке оказывает давление на экономическую активность, и опросы указывают на замедление темпов роста, особенно в сфере услуг. Повышение цен на энергоносители еще больше поднимет инфляцию летом и будет держать ее значительно выше целевого уровня до первой половины 2027 года», — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

В конце апреля она заметила, что нынешний кризис отличается по своим последствиям от коллапса 1970-х.

