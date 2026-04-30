В Европе призвали не сравнить нынешний кризис с коллапсом 1970-х

18:27, 30 апреля 2026

Глава ЕЦБ Лагард: Нынешний кризис отличается от коллапса 1970-х
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Нынешний кризис отличается по своим последствиям от коллапса 1970-х. Об этом заявила глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, ее слова приводит Bloomberg.

Экономический спад в 1970-х был вызван нефтяным эмбарго, когда страны ОПЕК резко снизили добычу и кратно повысили цены на свое сырье для западных покупателей. Нынешний кризис обусловлен продолжающейся блокировкой Ираном Ормузского пролива, являющимся ключевой логистической артерией на Ближнем Востоке.

Если в 1970 годах в европейских странах наблюдалась высокая инфляция, которую местным центробанкам долгое время не удавалось побороть, то сейчас ситуация обстоит лучше, отметила Лагард. Руководство ЕЦБ, подчеркнула она, не собирается отказываться от цели по инфляции и намерено удерживать темпы роста потребительских цен в районе 2 процентов.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
ОАЭ объявили о скором выходе из ОПЕК. Как это скажется на ценах на нефть и при чем тут Трамп?
ОАЭ объявили о скором выходе из ОПЕК. Как это скажется на ценах на нефть и при чем тут Трамп?
28 апреля 2026

Кроме того, в 1970-е европейский регион столкнулся с очень высоким уровнем безработицы, чего сейчас также не наблюдается, добавила Лагард. В настоящее время ситуация на местном рынке труда остается относительно стабильной, констатировала глава ЕЦБ.

Из-за нарушения судоходства в Ормузском проливе биржевые цены на ключевые виды энергоресурсов в европейском регионе устремились вверх. На фоне масштабных перебоев в поставках резко подорожали нефть, природный и сжиженный природный газ, а также нефтепродукты (дизельное топливо и авиационный керосин). Кризис в наибольшей степени затронул местную авиаотрасль. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупреждал, что ближе к лету крупнейшие аэропорты Евросоюза (ЕС) могут столкнуться с коллапсом. Дефицит топлива в регионе, спрогнозировал он, сохранится даже после открытия Ормузского пролива.

