Движение транспорта на Крымском мосту приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Публикация о временном ограничении движения транспорта была опубликована в 9:29 по московскому времени. Причины перекрытия не сообщаются.

Водителей автомобилей, находящихся в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее стало известно число сбитых над Россией за ночь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных украинской стороной. Всего в период с 20:00 до 07:00 сбили 339 беспилотников Вооруженных сил Украины. Уточняется, что за 13 часов дроны были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Брянской, Ростовской, Курской, Новгородской, Тульской, Смоленской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.