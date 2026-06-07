Две распространенные детские привычки назвали провокаторами рака

Терапевт Звонков: Привычка регулярно есть фастфуд повышает риск развития рака

Две распространенные детские привычки со временем повышают риск развития рака, предупредил терапевт Андрей Звонков. Его слова приводит «Абзац».

Первой привычкой-провокатором онкологических заболеваний врач назвал регулярное потребление фастфуда, заменяющего полноценный прием пищи. По его словам, если питаться таким образом систематически, это может спровоцировать хроническое воспаление в желудочно-кишечном тракте. Первым последствием станут гастрит и гастродуоденит, на фоне этих заболеваний может возникнуть злокачественное новообразование.

«Однократное употребление в пищу бургера или сосиски не страшно для организма, но если человек питается так постоянно, не сумел за годы перестроиться на грамотный рацион, вероятность возникновения рака может увеличиться», — подчеркнул Звонков.

В качестве второй потенциально опасной привычки родом из детства врач выделил постоянную травматизацию слизистой оболочки пищеварительного тракта или губ. Он объяснил, что постоянное нарушение целостности слизистых значительно увеличивает риск появления рака.

Ранее ученые раскрыли неожиданное влияние алкоголя на здоровье. Ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) проанализировали данные 843 исследований и пришли к выводу, что употребление спиртного связано с повышенным риском развития ряда видов рака даже при относительно небольших дозах.