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09:48, 7 июня 2026Мир

США приготовились впервые за 50 лет казнить военных

ABC: Власти США планируют казнить четырех военных впервые с 1961 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Власти США планируют казнить четырех военных впервые с 1961 года, однако необходимо, чтобы президент Дональд Трамп подписал соответствующий указ. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на документ Вооруженных сил США.

«Армия готовится привести в исполнение смертный приговор четырем приговоренным к смертной казни служащим, если президент отдаст соответствующий приказ», — отмечается в материале телеканала.

Уточняется, что американских военнослужащих хотят казнить за изнасилования. Предполагается, что исполнение приговора должно пройти в тюрьме города Терре-Хот, в штате Индиана.

7 мая Министерство юстиции США официально разрешило расстрел в качестве метода смертной казни. Ведомство также возобновляет использование пентобарбитала для смертельных инъекций. Этот препарат применялся при 13 казнях в первый срок Трампа — больше, чем при любом другом президенте за последние десятилетия.

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