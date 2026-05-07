В США решили вернуться к расстрелам

Минюст США вернул расстрел как способ казни заключенных

Министерство юстиции США официально разрешило расстрел в качестве метода смертной казни. Администрация Дональда Трампа стремится таким образом ускорить исполнение приговоров для федеральных заключенных, сообщает Associated Press.

Ведомство также возобновляет использование пентобарбитала для смертельных инъекций. Этот препарат применялся при 13 казнях в первый срок Трампа — больше, чем при любом другом президенте за последние десятилетия.

При Джо Байдене пентобарбитал исключили из федерального протокола из-за опасений, что он может причинять излишнюю боль приговоренным. Теперь Минюст возвращает оба метода для активизации практики смертных казней.

В августе 2025 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться введения смертной казни для людей, осужденных за тяжкие преступления в столице. Между тем политик настаивал на расширении федерального контроля над округом Колумбия, где такую меру отменили в 1981 году.