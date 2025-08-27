Трамп захотел разрешить смертную казнь в столице

Трамп заявил, что будет добиваться введения смертной казни в столице

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться введения смертной казни для людей, осужденных за тяжкие преступления в столице. Его слова передает The Washington Post (WP).

«Мы будем добиваться смертной казни», — сказал американский лидер.

При этом Трамп настаивает на расширении федерального контроля над округом Колумбия и уже обсудил вопрос с председателем Палаты представителей Майком Джонсоном.

В округе Колумбия смертная казнь была отменена в 1981 году, а в 1992 году горожане на референдуме с большим перевесом проголосовали против ее восстановления. Последний раз федеральные прокуроры пытались добиться высшей меры в столице в 2003 году, но из-за разногласий присяжных процесс завершился пожизненными приговорами.

11 августа глава Белого дома объявил, что направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности. «Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказал Трамп.