18:15, 11 августа 2025Мир

Трамп направит нацгвардию в Вашингтон

Трамп направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил, что направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности. Его цитирует Reuters.

«Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира из-за уличной преступности. Так глава государства отреагировал на недавний инцидент с жестоким нападением группы подростков на 19-летнего бывшего помощника предпринимателя Илона Маска Эдварда Користина, который также известен по прозвищу Большие Яйца.

