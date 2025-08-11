Трамп направит нацгвардию в Вашингтон

Трамп направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности

Президент США Дональд Трамп объявил, что направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности. Его цитирует Reuters.

«Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира из-за уличной преступности. Так глава государства отреагировал на недавний инцидент с жестоким нападением группы подростков на 19-летнего бывшего помощника предпринимателя Илона Маска Эдварда Користина, который также известен по прозвищу Большие Яйца.