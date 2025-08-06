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10:48, 6 августа 2025Мир

«Большие яйца» побили

DM: Трамп заявил, что работавшего в Белом доме подростка «Большие яйца» избили
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: The Bold Bureau / Shutterstock / Fotodom

Работавшего в Белом доме 19-летнего американского подростка Эдвард Коростин по прозвищу «Большие яйца» избили в Вашингтоне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, его слова передает газета The Daily Mail (DM).

Как заявил глава государства, «Большие яйца» избила «толпа головорезов».

«Мой друг "Большие яйца — герой"», — написал на своей странице в Х товарищ молодого человека Марко Элез. По его словам, Коростин заступился за молодую женщину, у которой восемь злоумышленников пытались угнать автомобиль.

Ранее «Большие яйца» покинул пост в Департаменте государственной эффективности США (DOGE) в администрации Трампа.

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