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08:53, 25 июня 2025Мир

«Большие яйца» покинули Белый дом

Fox: Подросток по прозвищу «Большие яйца» Коростин покинул пост в Белом доме
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский подросток по прозвищу «Большие яйца» Эдвард Коростин покинул пост в Департаменте государственной эффективности США (DOGE) в администрации президента Дональда Трампа. Об этом телеканалу Fox News сообщил неназванный представитель Белого дома.

Коростин обзавелся таким прозвищем после того, как соответствующим образом назвал свой аккаунт на платформе по поиску работы LinkedIn. «Ну, люди на LinkedIn относятся к себе очень серьезно и не любят рисковать, и я подумал: "Ну, я не хочу быть ни тем, ни другим"», — объяснил молодой человек.

Ранее источники телеканала ABC поделились, что сотрудники DOGE — ведомства, находившееся под руководством бизнесмена Илона Маска — испугались, что после его ссоры с Трампом в их отношении начнутся политически мотивированные расследования.

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