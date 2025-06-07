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21:12, 6 июня 2025Мир

Сотрудники DOGE испугались возможных последствий ссоры Трампа и Маска

ABC: Сотрудники DOGE боятся возможных расследований из-за ссоры Трампа и Маска
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сотрудники департамента государственной эффективности США (DOGE) — ведомства, которое ранее находилось под руководством бизнесмена Илона Маска — испугались, что после его ссоры с американским лидером Дональдом Трампом в отношении них начнутся политически мотивированные расследования. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

«Некоторые опасаются, что их связь с DOGE может сделать их мишенью, если вражда обострится и Трамп начнет расследование инициативы по сокращению бюджета, которую Маск возглавлял до своей отставки на прошлой неделе», — говорится в материале.

Кроме того, сотрудники департамента допускают, что их работа в DOGE может негативно сказаться на их карьере, и в будущем им будет тяжелее трудоустроиться.

Между Трампом и Маском произошел конфликт. Миллиардер раскритиковал «большой и красивый» законопроект Трампа. После этого американский лидер заявил, что разочарован в Маске. Последний ответил, обвинив президента США в причастности к делу в отношении американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

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