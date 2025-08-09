Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:46, 9 августа 2025Мир

Трамп назвал один из самых опасных городов в мире

Трамп признал, что Вашингтон стал одним из самых опасных городов в мире

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Из-за увеличения уличной преступности Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Американский лидер признал, что столица Соединенных Штатов в настоящее время является опасной, однако пообещал исправить это в ближайшее время. «В понедельник [11 августа] в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, в сущности, положит конец преступлениям с применением насилия в Вашингтоне, округ Колумбия», — написал он.

Поводом для такого заявления Трампа стал недавний инцидент с жестоким нападением группы подростков на 19-летнего бывшего помощника предпринимателя Илона Маска Эдварда Користина, который также известен по прозвищу Большие Яйца. Тогда Bloomberg написал, Трамп начал полномасштабную борьбу с преступностью в Вашингтоне. «С сегодняшнего вечера в Вашингтоне не будет безопасного убежища для преступников», — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее в России выбрали самый безопасный город. Им оказался Нижний Новгород — столица Приволжья заняла 63-е место по уровню безопасности среди 352 крупных городов мира. При этом Москва заняла 109-ю позицию с показателем 63,7, а Санкт-Петербург — 131-ю с показателем 60,7.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа и Киев предоставили альтернативный план урегулирования конфликта

    Бразилия побоялась стать следующей мишенью Трампа из-за России

    Россия ударила «Искандером» по ВСУ в Черниговской области

    Трамп назвал один из самых опасных городов в мире

    В НХЛ отреагировали на планы Байдена выслать россиян из НХЛ

    Бывший замначальника полиции города в Одесской области сбежал с Украины

    Макрон сделал заявление по урегулированию на Украине

    Эмили Ратаковски показала грудь в крошечном бикини

    На Западе признали важность России и США в определении будущего Европы

    Россиянка побывала в Таиланде и рассказала о местном обычае отрезать кошкам хвосты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости