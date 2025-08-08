Мир
Трамп ответил на избиение Больших Яиц

Bloomberg: Трамп борется с преступностью в Вашингтоне после избиения Больших Яиц
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп начал полномасштабную борьбу с преступностью в Вашингтоне после избиения работавшего в Белом доме 19-летнего американского подростка Эдварда Коростина по прозвищу Большие Яйца, Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Bloomberg.

По словам собеседника агентства, пожелавшего сохранить анонимность, в столичном округе Колумбия будет увеличено присутствие Национальной гвардии, агентов Федерального бюро расследования (ФБР) и Управления по борьбе с наркотиками.

«С сегодняшнего вечера в Вашингтоне не будет безопасного убежища для преступников», — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Большие Яйца избила «толпа головорезов». Молодой человек заступился за молодую женщину, у которой восемь злоумышленников пытались угнать автомобиль.

