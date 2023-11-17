Назван самый безопасный город России

Нижний Новгород стал самым безопасным городом России в 2023 году

Нижний Новгород оказался самым безопасным городом России в 2023 году. «Текущий индекс преступности» в разных странах публикует сервис Numbeo.

Таким образом, столица Приволжья заняла 63-е место по уровню безопасности среди 352 крупных городов мира. Индекс безопасности там составляет 71,1. При этом Москва заняла 109-ю позицию с показателем 63,7, а Санкт-Петербург — 131-ю с показателем 60,7.

Лидерами рейтинга стали города Объединенных Арабских Эмиратов: Рас-эль-Хайма, Аджман и Абу Даби. В первой десятке также оказались Доха, Тайбэй, Дубай, Маскат, Берн, Гаага и Мюнхен. В то же время самым опасным городом мира эксперты назвали Каракас. Индекс преступности этого города составил 82,6, а индекс безопасности — 17,4.

В феврале национальный туроператор «Алеан» опубликовал рейтинг самых романтичных мест России для отдыха. Возглавил рейтинг Санкт-Петербург. За ним последовали Сочи, Калининград, Сахалин и Нижний Новгород.