Названы самые романтичные места России

Туроператор «Алеан»: самыми романтичными местами России названы Санкт-Петербург и Сочи

Национальный туроператор «Алеан» опубликовал рейтинг самых романтичных мест России для отдыха на 14 февраля. Компания провела опрос 30 тысяч подписчиков в соцсетях о том, какие направления страны они считают самыми подходящими для влюбленных пар. Результаты публикует РИА Новости.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург. Северная столица традиционно считается самым романтичным местом России, за нее проголосовали 46 процентов опрошенных. Влюбленные обожают гулять на Поцелуевом мосту, загадывать желания грифонам, встречать рассвет на стрелке Васильевского острова.

Еще одно популярное у влюбленных место — горный Сочи. Наиболее романтичными местами здесь туристы назвали смотровые площадки с беседками на курортах «Красная Поляна» и «Газпром». Многие выбирают Сочи для предложения руки и сердца и выездной регистрации брака.

Калининград привлекает влюбленных особой атмосферой старинных замков, городских улиц и мостов. В городе есть особая традиция: влюбленным нужно зайти на Медовый мост и пожать руки. Причем сделать это нужно как можно нежнее. Ведь именно так, намазав руки медом, чтобы жизнь была дружной и сладкой, скрепляли союз молодожены прошлых столетий.

Сахалин стремительно набирает популярность среди влюбленных путешественников из-за неповторимой природы и океана. Самыми романтичными местами считаются маяк Анива, мысы Птичий и Великан, озеро Буссе с дегустацией устриц, вулкан Баранский и бухта Касатка с купанием в термальных источниках, а также лавовое поле Янкито.

Замыкает пятерку локаций Нижний Новгород. Здесь одно из самых популярных мест среди влюбленных — Чкаловская лестница с видом на Волгу. Также пары очень любят прогулки по «нижегородскому Арбату» — пешеходной Большой Покровской улице, где много старых домов, уютных ресторанов, кофеен и скульптур.

Ранее самым дешевым горнолыжным курортом России зимой 2022-2023 годов назван всесезонный курорт «Губаха» на Урале, где туристы тратят на проживание в среднем 10,3 тысячи рублей за поездку. Также выгодно проводить отпуск в парке отдыха «Хвалынь» в Саратовской области и на курорте «Белокуриха», где размещение обойдется путешественникам около 11 тысяч и 12,3 тысячи рублей соответственно.

