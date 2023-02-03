Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:12, 3 февраля 2023Моя страна

Названы самые романтичные места России

Туроператор «Алеан»: самыми романтичными местами России названы Санкт-Петербург и Сочи

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Национальный туроператор «Алеан» опубликовал рейтинг самых романтичных мест России для отдыха на 14 февраля. Компания провела опрос 30 тысяч подписчиков в соцсетях о том, какие направления страны они считают самыми подходящими для влюбленных пар. Результаты публикует РИА Новости.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург. Северная столица традиционно считается самым романтичным местом России, за нее проголосовали 46 процентов опрошенных. Влюбленные обожают гулять на Поцелуевом мосту, загадывать желания грифонам, встречать рассвет на стрелке Васильевского острова.

Еще одно популярное у влюбленных место — горный Сочи. Наиболее романтичными местами здесь туристы назвали смотровые площадки с беседками на курортах «Красная Поляна» и «Газпром». Многие выбирают Сочи для предложения руки и сердца и выездной регистрации брака.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Калининград привлекает влюбленных особой атмосферой старинных замков, городских улиц и мостов. В городе есть особая традиция: влюбленным нужно зайти на Медовый мост и пожать руки. Причем сделать это нужно как можно нежнее. Ведь именно так, намазав руки медом, чтобы жизнь была дружной и сладкой, скрепляли союз молодожены прошлых столетий.

Сахалин стремительно набирает популярность среди влюбленных путешественников из-за неповторимой природы и океана. Самыми романтичными местами считаются маяк Анива, мысы Птичий и Великан, озеро Буссе с дегустацией устриц, вулкан Баранский и бухта Касатка с купанием в термальных источниках, а также лавовое поле Янкито.

Замыкает пятерку локаций Нижний Новгород. Здесь одно из самых популярных мест среди влюбленных — Чкаловская лестница с видом на Волгу. Также пары очень любят прогулки по «нижегородскому Арбату» — пешеходной Большой Покровской улице, где много старых домов, уютных ресторанов, кофеен и скульптур.

Ранее самым дешевым горнолыжным курортом России зимой 2022-2023 годов назван всесезонный курорт «Губаха» на Урале, где туристы тратят на проживание в среднем 10,3 тысячи рублей за поездку. Также выгодно проводить отпуск в парке отдыха «Хвалынь» в Саратовской области и на курорте «Белокуриха», где размещение обойдется путешественникам около 11 тысяч и 12,3 тысячи рублей соответственно. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Умер модельер Пако Рабан
Звезда «Мандалорца» рассказал о влиянии снотворного на кастинг в The Last of Us
Нападение бульдога на детей в Подмосковье попало на видео
В столице Казахстана задержали мужчину с пистолетом и гранатой
Задержанного администратора канала «Новый век» назвали совладельцем «ВЧК-ОГПУ»
Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков
В российском городе на 10-летнюю девочку рухнула глыба льда
Крупнейшая авиакомпания Европы запретила пилотам фотографироваться для соцсетей
Отбывавший наказание за педофилию певец Гари Глиттер вышел из тюрьмы
В Крыму рассказали о судьбе национализированного имущества украинских олигархов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.