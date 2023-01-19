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10:27, 19 января 2023Путешествия

Названы самые дешевые горнолыжные курорты России

«Суточно.ру»: «Губаха» на Урале назван самым дешевым горнолыжным курортом России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Самым дешевым горнолыжным курортом России зимой 2022-2023 годов назван «Губаха» на Урале, где туристы тратят на проживание в среднем 10,3 тысячи рублей за поездку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сайта «Суточно.ру».

Также выгодно горнолыжникам проводить отпуск в парке отдыха «Хвалынь» в Саратовской области и на алтайском зимнем курорте «Белокуриха», где размещение обойдется путешественникам около 11 тысяч и 12,3 тысячи рублей соотвественно. Далее по цене следуют горнолыжный курорт Байкальска «Гора Соболиная» (туристы тратят на аренду жилья в среднем около 13,1 тысячи рублей), комплекс Мраткино в Белорецке (13,2 тысячи), курорт «Манжерок» у подножия горы Малая Синюха в Горном Алтае (14,2 тысячи) и курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске (18,5 тысячи).

Дороже обойдется зимний отдых в Кировске, Домбае, Терсколе на Эльбрусе и в Абзаково, где расходы на аренду за поездку составляют 20-25 тысяч рублей. В Архызе траты у отдыхающих на жилье составляют в среднем 33,6 тысячи рублей, в Шерегеше — 32,5 тысячи, в Эсто-Садке на Красной Поляне — 35,9 тысячи.

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«Самым дорогим стал в этом году элитный курорт Курово в Сорочанах Московской области. Средняя стоимость аренды здесь составила 15 тысяч рублей. Но в целом, если поискать, тут можно найти и сравнительно недорогие варианты за 5000-6000 рублей в сутки», — говорится в исследовании сервиса.

Ранее самыми красивыми и востребованными горнолыжными курортами России назвали «Розу Хутор», «Красную Поляну» и «Газпром» в Сочи. Среди основных достоинств сочинских курортов — современная и хорошо развитая инфраструктура, включающая широкие трассы любого уровня сложности, а также внетрассовые зоны для фрирайдеров.

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Валентина Процкова
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