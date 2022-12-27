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19:10, 27 декабря 2022Путешествия

Названы самые красивые горнолыжные курорты России

«Роза Хутор» и «Красная Поляна» названы самыми живописными горнолыжными курортами России

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Самыми красивыми и востребованными горнолыжными курортами России названы «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» в Сочи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди основных достоинств сочинских курортов — современная и хорошо развитая инфраструктура, включающая широкие трассы любого уровня сложности, а также внетрассовые зоны для фрирайдеров и сноупарки для фристайла.

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Любители активного отдыха могут порадовать себя, покатавшись на собачьих или оленьих упряжках, прогуляться по одному из самых длинных и живописных подвесных мостов или прыгнуть в пропасть в парке экстремальных развлечений на высоте в «Скайпарке». Тем, кто предпочитает спокойный отдых, предлагается посетить многочисленные рестораны, спа-центры или попариться в самой высокогорной бане в России с панорамным видом на высоте 2256 метров.

Кроме того, популярностью у отечественных туристов пользуется Шерегеш. Курорт привлекает отдыхающих красотой сибирского ландшафта и большим количеством снега, который выпадает довольно рано — в начале ноября.

«Здесь будет интересно как новичкам, так и профессионалам: трассы разного уровня сложности общей протяженностью 40 километров с перепадом высот в 680 метров. Это место особенно популярно у фрирайдеров из-за уникальных условий для внетрассового катания: прыжки со скал, крутые склоны, глубокий снег и отсутствие лавинной опасности», — говорится в публикации.

Другими популярными направлениями для любителей горнолыжного спорта являются курорты Карачаево-Черкесской Республики. Так, на «Домбае» есть как зеленые склоны для начинающих, так и красные и черные трассы для уверенных лыжников и сноубордистов. «Архыз» известен широкими трассами с комфортным перепадом высот, а также качественным оснежением и красивыми панорамами на Кавказский хребет.

Ранее в декабре стало известно, что в горах Северного Кавказа и Мурманской области ожидается массовый наплыв туристов в новогодние праздники. Увеличение отдыхающих в горах Приэльбрусья, Домбая и Хибин в период новогодних праздников связано с ограничениями по выезду россиян за рубеж.

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Валентина Процкова
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