Стало известно об опасностях на курортах России из-за массового наплыва туристов

ВНИИ ГОЧС предупредил об опасности схода лавин в горах Кавказа и в Хибинах

В горах Северного Кавказа и Мурманской области ожидается массовый наплыв туристов в новогодние праздники. О связанных с этим опасностях предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), пишет РИА Новости.

Согласно прогнозу института, только на горнолыжный курорт Красная Поляна могут приехать почти 300 тысяч человек. Увеличение отдыхающих в горах Приэльбрусья, Домбая и Хибин в период новогодних праздников связано с ограничениями по выезду россиян за рубеж — туристы вынуждены переориентироваться на внутренние курорты.

Как стало известно ученым института, в этих регионах с начала зимы зафиксировано 12 случаев самопроизвольного схода снежных лавин. «Существует высокая вероятность увеличения количества отдыхающих, которые будут находиться в несанкционированных местах для катания на горных лыжах и сноубордах», — добавили в ВНИИ ГОЧС.

Ранее в декабре вице-президент Альянса турагентств (АТА) Алексан Мкртчян дал рекомендации россиянам, не успевшим купить путевки на Новый год. По его словам, «за достаточно разумные деньги »в последний момент можно приобрести тур в Египет.