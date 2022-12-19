Альянс турагентств дал рекомендации не успевшим купить новогодние туры россиянам

Вице-президент АТА Мкртчян: купить новогодние туры по выгодным ценам можно даже в декабре

Вице-президент Альянса турагентств (АТА) Алексан Мкртчян дал рекомендации россиянам, не успевшим купить путевки на Новый год. Его словам приводит радио Sputnik.

Эксперт отметил, что купить новогодние туры по выгодным ценам можно даже в декабре. «Есть, например, Египет, туда еще можно успеть купить тур за достаточно разумные деньги: можно за 100 тысяч рублей на двоих полететь на Новый год из той же Москвы на неделю, включая перелет, проживание, питание, страховку», — рассказал он.

Также приемлемые по цене путевки соотечественники могут приобрести по внутрироссийским направлениям. Так, больше всего предложений осталось в городах южной и центральной части страны, в которых из-за ситуации на Украине временно закрыты аэропорты.

«Например, крымские отели сейчас резко снизили цены — идет массовая распродажа, и даже сейчас можно найти размещение на Новый год за две-три тысячи рублей в сутки на двоих. Также идет массовая распродажа туров в Москву на Новый год. (...) В пределах Садового кольца можно найти хороший отель за три-четыре тысячи рублей в сутки на двоих», — добавил Мкртчян.

Кроме того, по словам вице-президента АТА, ближе к концу декабря в продаже могут появиться горящие туры. «Для горящих туров еще не время. По России я предвижу распродажи путевок, например, в Осетию, Дагестан, — заявил специалист. — Из зарубежных направлений будет Анталья, возможно, Стамбул, однозначно будет Египет. Скидки могут достигать 20-30 процентов в зависимости от направления».

Ранее визовые центры стран Европейского союза определились с рабочим графиком в России перед Новым годом и в праздничные дни. Так, визовые центры ФРГ будут закрыты с 31 декабря по 8 января. Испанские, в свою очередь, не будут работать 26 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января.