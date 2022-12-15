Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:30, 15 декабря 2022Путешествия

Раскрыт график работы европейских визовых центров в России на Новый год

АТОР: визовые центры Италии, Франции и ФРГ определили график работы на Новый год в России

Фото: Lehtikuva / Reuters

Визовые центры стран Европейского союза (ЕС) определились с рабочим графиком в России перед Новым годом и в праздничные дни. Расписание учреждений россиянам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, визовые центры ФРГ будут закрыты с 31 декабря по 8 января. Испанские, в свою очередь, не будут работать 26 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января.

Тем временем центры Италии не будут принимать клиентов 25 и 31 декабря и с 1 по 8 января. Прием документов на визу во Францию в Москве 30 декабря будет осуществляться с 9:00 до 12:00, в Санкт-Петербурге — с 9:00 до 14:00. С 2 по 6 января 2023 года все французские визовые центры в России будут закрыты.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Венгерские представительства во Владивостоке, Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Смоленске, Хабаровске планируют прием документов до 26 декабря, в Москве — до 30 декабря, Санкт-Петербурге — до 29 декабря, в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске и Калининграде — до 21 декабря. При этом все они до 30 декабря будут работать на выдачу документов. Их деятельность в обычном режиме возобновится 9 января.

Уже прекратили выдачу виз в 2022 году центры Норвегии. Они снова откроются только 9 января. При этом швейцарские центры не работают 26 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января.

Отмечается, что 23 декабря — последний день приема документов в визовом центре Греции в Москве. С 26 по 30 декабря россияне смогут обратиться лишь за консультацией к сотрудникам столичного учреждения.

Ранее в декабре россиянам перечислили консульства стран с высоким шансом выдачи шенгена до Нового года. Так, российским туристам, планирующим поездку в Европу на новогодние праздники или Рождество, посоветовали обращаться за шенгенской визой в визовые центры и консульства Болгарии, Венгрии, Испании, Греции, Хорватии и Кипра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова
Прогнозы состояния крупнейшей экономики Европы улучшились
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год
Гастроэнтеролог перечислила самые опасные продукты при гастрите
Усик высказался о завершении карьеры
Российским путешественникам раскрыли успешные способы транзита через Финляндию
Мальчик попытался вытащить тонущих детей из ледяного озера и погиб
Адвокат пыталась пронести «запрещенку» в столичное СИЗО в себе
Дома в Токио приказали строить по-новому
На Украине обеспокоились запасом ракет для «Бука» и С-300
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.