Раскрыт график работы европейских визовых центров в России на Новый год

АТОР: визовые центры Италии, Франции и ФРГ определили график работы на Новый год в России

Визовые центры стран Европейского союза (ЕС) определились с рабочим графиком в России перед Новым годом и в праздничные дни. Расписание учреждений россиянам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, визовые центры ФРГ будут закрыты с 31 декабря по 8 января. Испанские, в свою очередь, не будут работать 26 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января.

Тем временем центры Италии не будут принимать клиентов 25 и 31 декабря и с 1 по 8 января. Прием документов на визу во Францию в Москве 30 декабря будет осуществляться с 9:00 до 12:00, в Санкт-Петербурге — с 9:00 до 14:00. С 2 по 6 января 2023 года все французские визовые центры в России будут закрыты.

Венгерские представительства во Владивостоке, Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Смоленске, Хабаровске планируют прием документов до 26 декабря, в Москве — до 30 декабря, Санкт-Петербурге — до 29 декабря, в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске и Калининграде — до 21 декабря. При этом все они до 30 декабря будут работать на выдачу документов. Их деятельность в обычном режиме возобновится 9 января.

Уже прекратили выдачу виз в 2022 году центры Норвегии. Они снова откроются только 9 января. При этом швейцарские центры не работают 26 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января.

Отмечается, что 23 декабря — последний день приема документов в визовом центре Греции в Москве. С 26 по 30 декабря россияне смогут обратиться лишь за консультацией к сотрудникам столичного учреждения.

Ранее в декабре россиянам перечислили консульства стран с высоким шансом выдачи шенгена до Нового года. Так, российским туристам, планирующим поездку в Европу на новогодние праздники или Рождество, посоветовали обращаться за шенгенской визой в визовые центры и консульства Болгарии, Венгрии, Испании, Греции, Хорватии и Кипра.