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10:26, 8 декабря 2022Путешествия

Названы консульства стран с высоким шансом выдачи шенгена до Нового года

АТОР: до Нового года можно успеть получить шенген в Болгарию, Венгрию, Испанию и Грецию
СюжетВизы в Европу:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российским туристам, которые планируют поездку на Новый год или Рождество в Европу, посоветовали обращаться за шенгенской визой в визовые центры и консульства Болгарии, Венгрии, Испании, Греции, Хорватии и Кипра. О том, где можно успеть получить шенген в декабре, сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов туроператорских компаний «Русский Экспресс», ICS Travel Group, TEZ TOUR и BSI Group, у россиян есть высокие шансы получить шенген в эти страны до наступления рождественских и новогодних каникул в визовых центрах и консульствах (с 24-25 декабря по 8 января). В PAC Group уточнили, что для выдачи визы в Венгрию в Москве до конца 2022 года документы должны быть сданы до 8 декабря.

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Шансы получить итальянский шенген в декабре большинство экспертов назвали теоретическими. В BSI Group считают, что еще есть возможность успеть с оформлением бизнес-визы во Францию, тогда как запись на обычную краткосрочную визу доступна только на конец года.

«В любом случае эксперты советуют туристам очень поторопиться с подачей документов — это нужно сделать в ближайшие дни. Как подчеркивают в "Русском Экспрессе", в среднем визу делают 2,5 недели, и в этом случае можно рассчитывать на выход готового паспорта до европейского Рождества», — добавили в АТОР.

Ранее в ноябре Франция была названа страной, стабильно выдающей «длинную» шенгенскую визу россиянам. Согласно статистике результатов обращений за туристическими визами, которыми делились туристы на «Форуме Винского», 22 процента обратившихся за французскими визами получили их на пять лет.

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Дарья Рыбак
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