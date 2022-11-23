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16:35, 23 ноября 2022Путешествия

Названа стабильно выдающая «длинную» шенгенскую визу россиянам страна Европы

Франция названа страной, стабильно выдающей «длинную» шенгенскую визу россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россиянам назвали стабильно выдающую «длинную» шенгенскую визу страну Европы и раскрыли реальную ситуацию с получением въездных документов в визовых центрах. Об этом пишет «Фонтанка».

«Россияне уже два месяца получают европейские визы вне упрощенного режима. Это значит, что они стали дороже и гораздо короче. Некоторые страны по-прежнему настроены лояльно и продолжают выдавать путешественникам "длинные" шенгены. Но записаться на подачу обычным способом практически невозможно», — говорится в публикации.

Согласно статистике результатов обращений за туристическими визами, которыми делились туристы на «Форуме Винского» с 21 октября по 21 ноября, чаще всего россиянам «длинный» шенген выдает Франция — 22 процента обратившихся за визами получили их на пять лет.

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Для сравнения, Испания за последний месяц одобрила визу на полгода семи процентам соотечественникам, годовые визы выдали только одному проценту заявителей. Подавляющее большинство — 54 процента — получили шенген на три-четыре месяца.

Отмечается, что записаться на подачу заявления — один из самых сложных этапов оформления визы, поскольку подходящих слотов в визовых центрах довольно мало, и они «разлетаются как горячие пирожки». Один из действующих лайфхаков — подписаться на профильную тему на форумах путешественников, где туристы предупреждают друг друга о появлении новых окон и обмениваются записями.

Еще один вариант — воспользоваться услугами ботов, которые автоматически отслеживают появление слотов, однако стоимость записи в визовый центр подобным образом обойдется от 7000 до 11 000 рублей. Также доступна услуга подписки на уведомления, когда клиент на месяц получает доступ к сообщениям бота, но записывает себя самостоятельно.

Ранее в ноябре стало известно, что власти Чехии начали требовать от российских туристов специальные транзитные визы для пересадки в аэропортах страны. Уточняется, что данное требование не будет распространяться на обладателей шенгенских виз и вида на жительство (ВНЖ) в странах Евросоюза (ЕС) и Европейского экономического пространства.

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Валентина Процкова
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