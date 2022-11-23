Названа стабильно выдающая «длинную» шенгенскую визу россиянам страна Европы

Франция названа страной, стабильно выдающей «длинную» шенгенскую визу россиянам

Россиянам назвали стабильно выдающую «длинную» шенгенскую визу страну Европы и раскрыли реальную ситуацию с получением въездных документов в визовых центрах. Об этом пишет «Фонтанка».

«Россияне уже два месяца получают европейские визы вне упрощенного режима. Это значит, что они стали дороже и гораздо короче. Некоторые страны по-прежнему настроены лояльно и продолжают выдавать путешественникам "длинные" шенгены. Но записаться на подачу обычным способом практически невозможно», — говорится в публикации.

Согласно статистике результатов обращений за туристическими визами, которыми делились туристы на «Форуме Винского» с 21 октября по 21 ноября, чаще всего россиянам «длинный» шенген выдает Франция — 22 процента обратившихся за визами получили их на пять лет.

Для сравнения, Испания за последний месяц одобрила визу на полгода семи процентам соотечественникам, годовые визы выдали только одному проценту заявителей. Подавляющее большинство — 54 процента — получили шенген на три-четыре месяца.

Отмечается, что записаться на подачу заявления — один из самых сложных этапов оформления визы, поскольку подходящих слотов в визовых центрах довольно мало, и они «разлетаются как горячие пирожки». Один из действующих лайфхаков — подписаться на профильную тему на форумах путешественников, где туристы предупреждают друг друга о появлении новых окон и обмениваются записями.

Еще один вариант — воспользоваться услугами ботов, которые автоматически отслеживают появление слотов, однако стоимость записи в визовый центр подобным образом обойдется от 7000 до 11 000 рублей. Также доступна услуга подписки на уведомления, когда клиент на месяц получает доступ к сообщениям бота, но записывает себя самостоятельно.

Ранее в ноябре стало известно, что власти Чехии начали требовать от российских туристов специальные транзитные визы для пересадки в аэропортах страны. Уточняется, что данное требование не будет распространяться на обладателей шенгенских виз и вида на жительство (ВНЖ) в странах Евросоюза (ЕС) и Европейского экономического пространства.