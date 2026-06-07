Куба решилась на один шаг из-за угрозы вторжения США

Куба начала раздавать оружие гражданским жителям из-за угрозы вторжения США

Власти Кубы начали раздавать оружие гражданским жителям из-за угрозы вторжения США на остров. Об этом пишет венесуэльское издание Versión Final.

«На фоне развертывания американской военной мощи вблизи острова правительство Кубы начало раздавать оружие гражданам, официально призывая их готовиться к неминуемому иностранному вторжению», — отмечается в материале издания.

Кроме того, кубинские органы власти проводят специальные совещания о возможных действиях в случае чрезвычайной ситуации.

4 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Москва выражает солидарность Гаване на фоне ежедневных угроз Вашингтона. Дипломат обратила внимание, что российско-кубинское сотрудничество не направлено против третьих стран и четко ориентировано на интересы развития двух государств, в том числе на обеспечение их безопасности.