Лифт с россиянкой и годовалым ребенком рухнул в шахту

Во Владимире лифт с женщиной и годовалым ребенком рухнул в шахту

Во Владимире лифт с женщиной и годовалым ребенком рухнул в шахту. Инцидент произошел в надземном пешеходном переходе на улице Лакина. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве заверили, что ни 34-летняя горожанка, ни ребенок серьезно не пострадали.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

До этого стало известно, что в московском жилищном комплексе «Новое Внуково» лифт сорвался с десятого этажа с матерью и ребенком. Оба получили травмы. Из-за случившегося работу лифта не остановили и не проинформировали жителей об аварийной ситуации. Жильцы продолжали им пользоваться. Дом был введен в эксплуатацию в прошлом году, и проблемы с лифтом начались практически сразу.