В Кремле оценили планы Армении по ЕАЭС и ЕС

Песков заявил, что ситуация членством Армении в ЕС может стать беспрецедентной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Номад ТВ», что ситуация, при которой Армения одновременно состоит в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и рассматривает возможность вступления в Евросоюз (ЕС), является уникальной и не имеет аналогов.

«Армения говорит о том, что будет на этот счет референдум, но, с другой стороны, закон принимался без референдума. Много противоречий в этой ситуации. Но каждая страна имеет право на суверенный выбор», — заявил представитель Кремля.

По его словам, это не может быть за счет других государств, потому что все-таки членство в ЕАЭС дает очень много дивидендов для стран-участниц.

29 мая стало известно, что лидеры стран-участниц ЕАЭС направили Еревану совместное заявление. В документе сказано, что государства объединения выступают за проведение референдума в Армении о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции Армении.