Дети старше десяти лет смогут ездить на поездах без сопровождения

РЖД: Дети от 10 до 16 лет смогут с 1 июня ездить без сопровождения

Дети старше десяти лет смогут ездить на поездах без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам, об этом сообщили в РЖД.

«С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых», — отметили в компании.

Присматривать за пассажирами будут начальник поезда и проводники. На станции назначения ребенка передадут встречающему лицу.

Для такой поездки следует оформить заявку в билетной кассе не позднее, чем за трое суток. При посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность приобретателя билета, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку, которые выдаются в кассе, и квитанцию об оплате за услугу.

Ранее услуга «Сопровождение детей» была доступна только в поездах «Сапсан», она появилась в 2013 году, добавили в РЖД.

Ранее в РЖД раскрыли ожидаемые сроки запуска высокоскоростного интернета во всех поездах в России.

