На Украине заявили о предоставлении США лицензий на производство ракет Patriot

ОП: США начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет Patriot

Украина начала получать лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента (ОП) Украины сообщает Telegram-канал INSIDER UA.

«По данным наших источников в ОП, США уже начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет Patriot», — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о производстве ракет для Patriot на Украине. По его словам, для Киева важно, чтобы производство ракет для Partiot на Украине стало реальностью.

8 июля стало известно, что США выдаст Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

