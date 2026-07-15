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15:51, 15 июля 2026Бывший СССР

На Украине заявили о предоставлении США лицензий на производство ракет Patriot

ОП: США начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет Patriot
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Украина начала получать лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента (ОП) Украины сообщает Telegram-канал INSIDER UA.

«По данным наших источников в ОП, США уже начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет Patriot», — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о производстве ракет для Patriot на Украине. По его словам, для Киева важно, чтобы производство ракет для Partiot на Украине стало реальностью.

8 июля стало известно, что США выдаст Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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