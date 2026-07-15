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13:22, 15 июля 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о производстве ракет для Patriot на Украине

Зеленский: Важно, чтобы производство ракет для Patriot на Украине стало реальностью
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для Киева важно, чтобы производство ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Partiot на Украине стало реальностью. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Очень важно, чтобы на этом пути у наших сторон, у наших команд все получилось. И ракеты для Patriot с маркировкой Made in Ukraine («произведено на Украине» — прим. «Ленты.ру») как можно скорее стали реальностью», — сказал он, выступая на праздновании Дня украинской государственности в Киеве.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение предоставить Украине право на производство боеприпасов для Patriot, назвав его историческим.

Глава Белого дома 8 июля заявил, что США выдадут Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. При этом советник министра обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов заявлял, что в реальности у страны будут проблемы с производством боеприпасов.

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