Зеленский высказался о производстве ракет для Patriot на Украине

Зеленский: Важно, чтобы производство ракет для Patriot на Украине стало реальностью

Для Киева важно, чтобы производство ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Partiot на Украине стало реальностью. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Очень важно, чтобы на этом пути у наших сторон, у наших команд все получилось. И ракеты для Patriot с маркировкой Made in Ukraine («произведено на Украине» — прим. «Ленты.ру») как можно скорее стали реальностью», — сказал он, выступая на праздновании Дня украинской государственности в Киеве.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение предоставить Украине право на производство боеприпасов для Patriot, назвав его историческим.

Глава Белого дома 8 июля заявил, что США выдадут Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. При этом советник министра обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов заявлял, что в реальности у страны будут проблемы с производством боеприпасов.