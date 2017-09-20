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Южнокорейский бьюти-блогер с пятью парами глаз изумила ценителей моды

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Южнокорейский бьюти-блогер Дейн Юн опубликовала в своем Instagram собственную фотографию с иллюзорным макияжем, на котором она специализируется.

На лице блогера было нарисовано четыре пары глаз и четыре рта разного размера, а также четыре носа и повторяющиеся контуры лица. Кроме того, девушка наклеила на щеки алые стразы. «Я чувствую себя Russian doll (матрешкой)», — прокомментировала Дейн Юн. Блогер заявила, что фото не подвергалось никакой обработке в графических программах.

Подписчики блогера оценили макияж как amazing («потрясающий»), insane («сумасшедший») и very cool («крутой»), а также предложили Дейн Юн реализовать его монохромный вариант и организовать персональную выставку в Нью-Йорке. Фото собрало более 18 тысяч «лайков» за 12 часов после публикации.

Дейн Юн — южнокорейский бьюти-блогер, специализируется на иллюзорном макияже, а также маникюре с использованием собственных волос. На ее аккаунт в Instagram подписано более 210 тысяч пользователей этой социальной сети.

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