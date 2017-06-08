Мейкап по-восточному

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Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты

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Фото: @sabinahannan

Мусульманки, виртуозно владеющие искусством макияжа, покоряют соцсети. Одну из них, Худу Каттан, даже включили в список 30 самых влиятельных блогеров года по версии Forbes.

Крупные, яркие и фотогеничные черты лица, умение создавать и носить броский макияж (который так хорошо смотрится в соцсетях) — все это делает страницы мусульманских бьюти-блогеров интересными для девушек из разных стран, независимо от конфессии.

«Лента.ру» изучила исламский феномен и выявила популярных Instagram-персонажей, демонстрирующих фолловерам, что хиджаб совершенно не помеха красоте.

Сабина Ханнан

У Сабины Ханнан из Великобритании 300 тысяч подписчиков в Instagram. Она всегда носит хиджаб или какой-нибудь другой головной убор, полностью прикрывающий волосы. Но лицо, наоборот, оказывается в центре внимания из-за очень броских образов, которые создает Ханнан с помощью косметики.

Say wahhh bihh ?! 👀

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Фатима

В аккаунте Фатимы можно застрять надолго, восхищаясь мастерством мейкапа.

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Девушка успешно использует образы магрибской принцессы в чадре, чтобы подчеркнуть красоту макияжа глаз.

На страницу подписаны порядка 70 тысяч человек.

Румена Бегум

24-летняя британка ведет блог в Instagram, где у нее 425 тысяч подписчиков, и канал на YouTube, который называется Getting Ready With Me. В офлайне она востребованный и вечно занятой визажист.

Румена специализируется на супергламурных образах для вечеринок, свадеб и других мероприятий.

Нура Афиа

У этой американки из города Денвер (штат Колорадо) марокканские, ливийские и швейцарские корни. В Instagram у нее 350 тысяч подписчиков.

Онлайн-популярность принесла блогеру контракт с косметической маркой Covergirl. Афиа стала первой мусульманкой, которая будет рекламировать продукцию бренда. Вместе с Софией Вергар, Кэти Перри и другими знаменитостями она примет участие в кампании за равенство и разнообразие в вопросах красоты #LashEquality.

Басма К

Басма К всегда носит платок, но зато много экспериментирует со своей яркой внешностью с помощью косметики.

Thought I'd try something different. 🐠

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Живет в Лондоне. У нее около 400 тысяч фолловеров.

Таманна Роашан

Автор микроблога Dress Your Face располагает аудиторией в 2,6 миллиона человек.

Таманна живет в Лос-Анджелесе и не носит хиджаб. Для своих поклонниц визажистка регулярно проводит мастер-классы в офлайне, где делится знаниями и практическими навыками.

Шад Баталь

Любительница косметики из Судана лишь недавно решила, что хочет носить хиджаб, а вот мейкапом увлекается давно. У нее около 80 тысяч поклонников в Instagram.

Подписчики восхищаются умением девушки придать сияние коже с помощью тональных средств и хайлайтеров.

Анна Логутова

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