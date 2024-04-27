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03:39, 27 апреля 2024Россия

В России предложили наказывать за призыв к порче бюллетеней

«Ъ»: Депутат Пискарев анонсировал введение наказания за призыв портить бюллетени

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В Государственной думе разрабатывают законопроект, предусматривающий введение административной и уголовной ответственности за призывы к порче чужих бюллетеней. Документ анонсировал председатель комитета Госдумы по безопасности, глава комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, его слова приводит «Коммерсантъ».

«Эти действия, на мой взгляд, являются противоправными и наказуемыми. Поэтому есть мысль проработать на уровне нашей комиссии и внести предложения»,— заявил политик.

По его словам, за первое нарушение злоумышленника предлагают привлекать к административной ответственности. В случае рецидива в отношении провинившегося возбудят уголовное дело. При этом речь не идет о тех, кто непосредственно портит бюллетени. Пискарев подчеркнул, что «свой собственный бюллетень — это другая тема».

Ранее Чертановский районный суд Москвы огласил приговор в отношении местного жителя, который во время выборов облил бюллетени в урне для голосования зеленкой. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.

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      Евгений Силаев
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