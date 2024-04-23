Выливший зеленку в урну для голосования россиянин отделался условным сроком

В Москве суд дал 1,5 года условно мужчине, облившему урну с бюллетенями зеленкой

Чертановский районный суд Москвы огласил приговор в отношении местного жителя, который во время выборов облил бюллетени в урне для голосования зеленкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Мужчину признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий группой лиц») УК РФ и приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее суд в столице приговорил к 1,5 года лишения свободы условно пенсионерку из Москвы, которая подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. По данным следствия, женщина сделала это по заданию мошенников, которые внушили ей, что она работает на российские спецслужбы и «спасает» голосование.