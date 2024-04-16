Российская пенсионерка отделалась условным сроком после поджога будки на выборах

Суд в Москве дал пенсионерке 1,5 года условно за поджог будки для голосования

Суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно пенсионерку из Москвы, которая подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 70-летнюю жительницу столицы обманули мошенники за неделю до выборов. Они внушили женщине, что она работает на российские спецслужбы и «спасает» голосование.

На судебном заседании пенсионерка полностью признала свою вину.

Инцидент произошел 15 марта на избирательном участке по улице Верхние Поля. Женщина подошла к будке для голосования и бросила в нее воспламеняющуюся жидкость, которую заранее подожгла. Вскоре пенсионерку задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.

