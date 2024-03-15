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15:33, 15 марта 2024Силовые структуры

Москвичка подожгла будку для голосования на избирательном участке в Марьино

В Москве задержали женщину, поджегшую будку для голосования на участке в Марьино

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве местная жительница подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел на участке на улице Верхние Поля. Женщина подожгла воспламеняющуюся жидкость и бросила в будку для голосования. Гражданку задержали, пламя потушили. Ее действия попали на камеру видеонаблюдения.

Москвичке грозит до пяти лет колонии по статье 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Позже в Telegram-канале Mash рассказали, что всех задержанных за порчу бюллетеней россиян проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

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      Екатерина Кашурникова
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