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15:08, 15 марта 2024Силовые структуры

Задержанных за порчу бюллетеней россиян проверят на сотрудничество с Украиной

Mash: задержанных за порчу бюллетеней проверяют на связи со спецслужбами Украины

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Всех задержанных за порчу бюллетеней россиян проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, если подтвердится, что задержанные действительно выполняли заказ Украины, то им грозит статья 275 («Госизмена») УК РФ. По ней они могут получить до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что московские следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Позже силовики завели еще два дела из-за инцидентов на избирательных участках в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) и Ростовской области.

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      Екатерина Кашурникова
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