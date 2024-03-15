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14:52, 15 марта 2024Силовые структуры

Следователи завели еще два дела после инцидентов на избирательных участках в РФ

СК возбудил два уголовных дела после залитых краской бюллетеней в Ростове и КЧР

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские следователи завели еще два уголовных дела после инцидентов на избирательных участках в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) и Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлениях Следственного комитета (СК) России соответствующих регионов.

Оба дела возбуждены по статье 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») УК РФ.

Уточняется, что жительница КЧР, находясь на одном из избирательных участков Малокарачаевского района, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней в пятницу, 15 марта. В тот же день житель Ростовской области 1962 года рождения, прибыв на участок в Азовском районе, залил урну для бюллетеней жидкостью зеленого цвета. Оба фигуранта задержаны.

Ранее московские следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

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      Олеся Мицкевич
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