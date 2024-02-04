В российском городе отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым. Жители пожаловались на актеров властям

В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» из-за жалоб на актеров

Спектакль с российскими актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым «Эйнштейн и Маргарита», запланированный на 26 февраля в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле, отменили. Местные жители пожаловались на исполнителей главных ролей властям.

Известно, что изначально постановка должна была состояться 25 февраля, затем ее перенесли на 26 февраля. В настоящее время спектакль вовсе исчез из афиши, появилось объявление об отмене показа. Зрителям обещают вернуть деньги за билеты, цена на них начиналась от 1,5 тысячи рублей.

Причиной отмены спектакля стали обращения жителей Ярославля

Активист Сергей Казанский направил письма с требованием отменить показ «Эйнштейна и Маргариты» губернатору Ярославской области, в региональную думу, Минкульт и другие инстанции. Причиной для такого решения он счел участие в спектакле Серебрякова и Раппопорт.

Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку Сергей Казанский активист

В Минкульте Ярославской области приняли во внимание обращение Казанского. В ведомстве подчеркнули, что спектакль был запланирован коммерческой организацией в соответствии с действующим законодательством страны.

В настоящее время, с учетом общественного мнения, было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле Минкульт Ярославской области

Спектакль ранее был отменен и в других городах России

В прошлом году постановка была также отменена в ряде других российских городов. Так, в феврале ее должны были показать на сцене театра «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге, однако решение об отмене приняли за полчаса до начала.

Гендиректор театра Сергей Шуб объяснил произошедшее техническими причинами. Режиссер Александр Марин рассказал, что узнал об отмене из рабочего чата, и признался, что расстроен из-за отмены постановки.

Отменить спектакль, который уже назначен. На который уже проданы билеты и на который пришли зрители. А кто это решил и почему — не объяснено. Может, кто-то чего-то испугался? Кто-то что-то недопонял. А может, перестраховался. Что об этом говорить! Муть какая-то Александр Марин режиссер-постановщик спектакля

В мае в Екатеринбурге спектакль также за два дня до показа убрали из всех афиш. Официально причину этого тогда не назвали. Через месяц постановку отменили в Новосибирске после жалобы местного Совета отцов — они обвинили артистов в антироссийских высказываниях.

Премьера «Эйнштейна и Маргариты» состоялась в Москве

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» поставлен по пьесе Александра Гельмана «Альмар», его премьера прошла в Москве 12 июня 2022 года. Постановка повествует о любви американского ученого Альберта Эйнштейна и жены русского скульптора-эмигранта Маргариты Коненковой.

Пара познакомилась в 1935 году в США — тогда институт в Принстоне заказал мужу Коненковой скульптурный портрет ученого. Встреча переросла в бурный роман. Спустя десять лет, после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Коненкова сообщила Эйнштейну, что возвращается с мужем обратно в Советский Союз. Возлюбленная ученого отказалась оставаться в США, после ее отъезда он долгое время писал ей письма в Москву. Действие спектакля разворачивается в течение одной ночи в доме Эйнштейна в Принстоне.

За минувший год показы «Эйнштейна и Маргариты» прошли не только в нескольких городах России, но и в Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Узбекистане и на Кипре. В афише на текущий год указаны также города Испании, Германии, Эстонии, Латвии, Канады и США.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Серебрякова и Раппопорт критиковали за высказывания о России

Известно, что Серебряков долгое время проживал с семьей в Канаде, он вернулся в Россию в 2021 году. По словам артиста, у него нет канадского гражданства, он был и остается русским актером, однако решил переехать за границу, так как там дешевле. Кроме того, он хотел, чтобы дети «расширили горизонты».

Многие высказывания Серебрякова подвергались резкой общественной критике. Так, выступая в Лондоне в 2019 году, он заявил, что россияне вынуждены «демонстрировать пcевдoпатриoтизм», а затем в одном из интервью выразил мнение, что зачастую в России национальной идеей не являются «ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство», а «сила, наглость и хамство»

Раппопорт же в 2022 году выступила против проведения спецоперации на Украине. Впоследствии ее исключили из совета по культуре Петербурга и попечительского совета «Круга добра». Некоторое время она проживала в Италии, но затем вернулась в Россию.