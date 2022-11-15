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10:49, 15 ноября 2022Культура

Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга

Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из петербургского совета по культуре
Покрас Лампас

Покрас Лампас. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился об исключении художника Покраса Лампаса (настоящее имя — Арсений Пыженков) и народной артистки России Ксении Раппопорт из списка состава городского совета по культуре и искусству. Об этом сообщается на сайте ЗАКС.ру.

Из совета также были исключены экс-сотрудник Эрмитажа Дмитрий Озерков и бывший директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара. Соответствующее решение было принято после того, как деятели культуры публично выступили против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Петербургский совет по культуре и искусству существует с 2011 года. Пост руководителя занимает губернатор города Александр Беглов.

Ранее суд признал законным лишение украинского продюсера, клипмейкера и режиссера Нателлы Крапивиной российского гражданства. Решение было принято в марте этого года из-за критики специальной военной операции на Украине со стороны Крапивиной, а также из-за ошибок в документах.

В конце октября стало известно, что в Министерстве культуры России разрабатывается законопроект о лишении званий артистов, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине.

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Анастасия Астахова
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