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18:24, 15 декабря 2022Культура

Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета «Круга добра»

Путин исключил Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт из попечительского совета «Круга добра»
Ксения Раппопорт

Ксения Раппопорт. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин исключил из попечительского совета фонда «Круг добра» актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт. Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.

Согласно документу, совет также покинут директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и член комитета Госдумы по охране здоровья Лариса Фечина. «Исключить Олескину Е.А, Раппопорт К.А, Фечину Л.Г и Хаматову Ч.Н.», — сказано в указе.

При этом в состав совета были приняты детский омбудсмен Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Фонд «Круг добра» был создан для помощи детям, страдающим от жизнеугрожающих болезней. Сегодня в перечне «Круга добра» уже 58 тяжелых и редких заболеваний. У организации более четырех тысяч подопечных, на обеспечение которых направлено около 88 миллиардов рублей.

Ранее Путин поручил увеличить возраст пациентов, которым может оказывать помощь «Круг добра».

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Дениза Мацаева
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