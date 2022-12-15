Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета «Круга добра»

Путин исключил Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт из попечительского совета «Круга добра»

Президент России Владимир Путин исключил из попечительского совета фонда «Круг добра» актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт. Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.

Согласно документу, совет также покинут директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и член комитета Госдумы по охране здоровья Лариса Фечина. «Исключить Олескину Е.А, Раппопорт К.А, Фечину Л.Г и Хаматову Ч.Н.», — сказано в указе.

При этом в состав совета были приняты детский омбудсмен Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Фонд «Круг добра» был создан для помощи детям, страдающим от жизнеугрожающих болезней. Сегодня в перечне «Круга добра» уже 58 тяжелых и редких заболеваний. У организации более четырех тысяч подопечных, на обеспечение которых направлено около 88 миллиардов рублей.

Ранее Путин поручил увеличить возраст пациентов, которым может оказывать помощь «Круг добра».