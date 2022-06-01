Путин поддержал идею расширить помощь больным за счет «Круга добра»
Путин поддержал предложение обеспечить лекарствами совершеннолетних за счет «Круга добра»
Президент России Владимир Путин поддержал идею обеспечивать лекарствами за счет средств фонда «Круг добра» в том числе достигших совершеннолетия больных. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом глава государства отреагировал на предложение председателя правления фонда протоиерея Александра Ткаченко. Во время встречи по видеосвязи глава организации напомнил о поручении Путина рассмотреть возможность обеспечения лекарствам и тех, кто достиг 18 лет.
По словам Ткаченко, средства «Круга добра» позволяют расширить возрастные рамки, и если предложение будет поддержано, то фонд продолжит обеспечивать таких больных лекарствами до конца года или на больший период.
«Давайте так и сделаем», — поддержал идею президент.