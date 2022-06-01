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Путин поддержал идею расширить помощь больным за счет «Круга добра»

Путин поддержал предложение обеспечить лекарствами совершеннолетних за счет «Круга добра»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею обеспечивать лекарствами за счет средств фонда «Круг добра» в том числе достигших совершеннолетия больных. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом глава государства отреагировал на предложение председателя правления фонда протоиерея Александра Ткаченко. Во время встречи по видеосвязи глава организации напомнил о поручении Путина рассмотреть возможность обеспечения лекарствам и тех, кто достиг 18 лет.

По словам Ткаченко, средства «Круга добра» позволяют расширить возрастные рамки, и если предложение будет поддержано, то фонд продолжит обеспечивать таких больных лекарствами до конца года или на больший период.

«Давайте так и сделаем», — поддержал идею президент.

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Варвара Кошечкина
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