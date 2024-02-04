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05:33, 4 февраля 2024Культура

В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым на 26 февраля
Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт

Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Спектакль с российскими актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым «Эйнштейн и Маргарита», запланированный на 26 февраля в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле, отменили. Об этом говорится на сайте центра.

Как отметили в театре, билеты можно вернуть с полным возвратом стоимости.

Региональный информационный портал 76.RU объяснил отмену спектакля тем, что по поводу этого вопроса учитывалось общественное мнение. По данным журналистов, это произошло после соответствующих обращений активистов к властям региона.

Ранее спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге. Артисты должны были принять участие в постановке под названием «Эйнштейн и Маргарита», которая планировалась 18 мая на сцене Дворца молодежи. Однако за два дня до выступления афиша спектакля пропала со всех площадок.

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      Марина Совина
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