В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым на 26 февраля

Спектакль с российскими актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым «Эйнштейн и Маргарита», запланированный на 26 февраля в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле, отменили. Об этом говорится на сайте центра.

Как отметили в театре, билеты можно вернуть с полным возвратом стоимости.

Региональный информационный портал 76.RU объяснил отмену спектакля тем, что по поводу этого вопроса учитывалось общественное мнение. По данным журналистов, это произошло после соответствующих обращений активистов к властям региона.

Ранее спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге. Артисты должны были принять участие в постановке под названием «Эйнштейн и Маргарита», которая планировалась 18 мая на сцене Дворца молодежи. Однако за два дня до выступления афиша спектакля пропала со всех площадок.

