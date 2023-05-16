В Екатеринбурге отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт

В Екатеринбурге отменили спектакль с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт

В Екатеринбурге отменили спектакль с российскими актерами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, артисты должны были принять участие в постановке под названием «Эйнштейн и Маргарита», которая планировалась 18 мая на сцене Дворца молодежи. Однако за два дня до выступления афиша спектакля пропала со всех площадок.

Организаторы гастролей актеров признались, что не знают причин отмены спектакля. «Стоимость билетов возвращают. Нужно написать заявление в том месте, где их покупали. Так получилось. Конкретного ответа нет на этот вопрос [почему отменили], мы сами пока в растерянности. В этом сезоне его точно не будет», — заявили в компании «Антракт», занимающейся выступлениями актеров.

В феврале ту же самую постановку с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт отменили в Санкт-Петербурге за полчаса до начала. По словам директора театра, на сцене которого должен был состояться спектакль, отмена произошла по техническим причинам.

Ранее Государственный академический Большой театр снял с репертуара постановку режиссера Кирилла Серебренникова «Нуреев» из-за закона об ЛГБТ.