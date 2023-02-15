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20:00, 15 февраля 2023Культура

В Петербурге отменили спектакль с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт

В Петербурге отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым и Раппопорт
Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт

Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Санкт-Петербурге отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с актерами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. Об этом сообщает Daily Storm.

Постановку должны были показать в театре «Балтийский дом», однако ее отменили за полчаса до начала. Гендиректор театра Сергей Шуб заявил, что решение было принято в связи с техническими причинами.

Режиссер Александр Марин признался, что узнал об отмене спектакля из рабочего чата. «Отменить спектакль, который уже назначен. На который уже проданы билеты и на который пришли зрители. Я об этом. А кто это решил и почему — не объяснено. Может, кто-то чего-то испугался? Кто-то что-то недопонял. А может, перестраховался. Что об этом говорить! Муть какая-то», — прокомментировал режиссер. Он признался, что расстроен из-за отмены постановки.

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» поставлен по пьесе Александра Гельмана «Альмар». Его премьера состоялась в Москве 12 июня 2022 года.

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Евгений Шульгин
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