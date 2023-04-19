Серебренников отреагировал на снятие своей постановки с репертуара ГАБТа фразой «ну, ок»

Российский теле-, кино- и театральный режиссер Кирилл Серебренников отреагировал на снятие своего спектакля «Нуреев» с репертуара Государственного академического Большого театра (ГАБТ) из-за закона об ЛГБТ. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Театральный деятель заявил, что закон был принят именно из-за его постановки, премьера которой состоялась в декабре 2017 года, и еще нескольких книжных произведений. «"Закон" принимали специально против этого спектакля и против нескольких книг... Ну, ок...» — написал режиссер.

О снятии постановки, посвященной артисту балета Рудольфу Нурееву, с репертуара Большого театра стало известно 19 апреля.

«Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом, (...) где абсолютно однозначно оговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей. Естественно совершенно, как только закон был подписан, театром было принято решение этот спектакль с репертуара снять», — заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.