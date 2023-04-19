Большой театр снял с репертуара постановку Серебренникова из-за закона об ЛГБТ

Большой театр снял с репертуара постановку Серебренникова «Нуреев» из-за закона об ЛГБТ

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) снял с репертуара постановку режиссера Кирилла Серебренникова «Нуреев» из-за закона об ЛГБТ. Об этом сообщил руководитель ГАБТ Владимир Урин, передает «Интерфакс».

«Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом, (...) где абсолютно однозначно оговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей. Естественно совершенно, как только закон был подписан, театром было принято решение этот спектакль с репертуара снять», — заявил генеральный директор культурного учреждения.

Премьера постановки «Нуреев» состоялась 17 декабря 2017 года. Спектакль Серебренникова посвящен артисту балета Рудольфу Нурееву.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ.

В конце марта стало известно, что к министру культуры России Ольге Любимовой обратились с просьбой запретить спектакль «Кыся» с актером Дмитрием Нагиевым в главной роли из-за пропаганды зоофилии.