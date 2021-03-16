Актер Серебряков вернулся в Россию из Канады

Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Уточняется, что артиста увидели на кинопремьере в Москве. «Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — сказал он. Серебряков не стал уточнять, по какой именно причине он захотел покинуть Канаду. Он добавил, что нелепо сравнивать, в какой стране лучше жить.

В феврале 2019 года актер рассказал, какое отношение он имеет к Канаде. По словам артиста, у него нет канадского гражданства, хотя он проживает в этой стране. Он отметил, что был и остается русским актером, однако решил переехать в Канаду, так как там дешевле. Кроме того, он хотел, чтобы дети «расширили горизонты».

«В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым. Для меня нет в жизни ничего важнее, чем моя семья. Я хочу, чтобы мои дети стали гражданами мира. Что в этом плохого?» — сказал Серебряков.

Он добавил, что его сыновья учатся в хорошей частной школе в Торонто, а старший уже поступил в университет. Актер также заявил, что его не беспокоят упреки, связанные с тем, что он критикует Россию.